morelli_rinaldo : Merckx a tutto Belgio: 'Lukaku da battaglia. De Ketelaere campione di altruismo' - sportli26181512 : Merckx a tutto Belgio: 'Lukaku, talento da battaglia. De Ketelaere campione di altruismo': Merckx a tutto Belgio: '… - Gazzetta_it : Merckx a tutto Belgio: 'Lukaku, talento da battaglia. De Ketelaere campione di altruismo' - Antoncard : @Norma_Gimondi Grande FELICE GIMONDI. Un mito, un campionissimo. Ma prima di tutto un SIGNORE, un grande SIGNORE. I… -

La Gazzetta dello Sport

Per una volta l'argomento non è la bicicletta, ma un pallone che rotola. Eppure Eddyè parecchio preparato lo stesso. D'altro canto il Cannibale belga, che ora ha 77 anni e resta (resterà per sempre) il ciclista più vittorioso della storia, non ha mai nascosto il suo grande ...questo nonostante la sua carriera sia coincisa in gran parte con quella del 'Cannibale' Eddy: per questo i suoi successi hanno ancora più valore. Felice Gimondi, i successi di una ... Merckx a tutto Belgio: "Lukaku, talento da battaglia. De Ketelaere campione di altruismo"