Inter: continuano i contatti per Chalobah, piace anche a Roma e Tottenham (Di sabato 20 agosto 2022) Continua la ricerca dell'Inter per un difensore low cost, importante per completare il reparto difensivo. Tre i nomi caldi sulla lista della dirigenza nerazzurra: Acerbi, Akanji e Chalobah. Per l'inglese del Chelsea però la concorrenza appare importante, anche se il canale preferenziale aperto tra i due club potrebbe condurre ad una buona riuscita dell'operazione, magari anche su un prestito secco. Secondo quanto riportato dall'Evening Standard però, sul giovane non ci sarebbero solo i nerazzurri, piace anche a Roma e Tottenham. SportFace.

