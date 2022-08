Elezioni 2022, La Regina rinuncia a candidatura: “Pd viene prima” (Di sabato 20 agosto 2022) (Adnkronos) – “Quando si ha 20 anni si esprimono e si pensano molte cose. Poi si cresce, si studia, si cambia idea. Rinuncio alla mia candidatura perché il Pd viene prima di tutto e perché questa campagna elettorale è troppo importante per essere inquinata in questo modo”. Lo scrive su Twitter il segretario regionale del Pd Basilicata, Raffaele La Regina rinunciando alla sua candidatura con i Dem. All’origine del passo indietro, prima smentito poi confermato, la bufera scatenata da ‘Il Giornale’ su un suo vecchio post in cui il candidato dem avrebbe messo in discussione l’esistenza dello Stato di Israele. “Un meme che distrattamente e superficialmente ho rilanciato in un gruppo privato, satira non un’opinione politica”, ha chiarito comunque La ... Leggi su italiasera (Di sabato 20 agosto 2022) (Adnkronos) – “Quando si ha 20 anni si esprimono e si pensano molte cose. Poi si cresce, si studia, si cambia idea. Rinuncio alla miaperché il Pddi tutto e perché questa campagna elettorale è troppo importante per essere inquinata in questo modo”. Lo scrive su Twitter il segretario regionale del Pd Basilicata, Raffaele Lando alla suacon i Dem. All’origine del passo indietro,smentito poi confermato, la bufera scatenata da ‘Il Giornale’ su un suo vecchio post in cui il candidato dem avrebbe messo in discussione l’esistenza dello Stato di Israele. “Un meme che distrattamente e superficialmente ho rilanciato in un gruppo privato, satira non un’opinione politica”, ha chiarito comunque La ...

