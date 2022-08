Vietnam, un uomo muore dopo aver salvato 5 turisti, tra cui 2 bambini: stavano annegando in mare (Di venerdì 19 agosto 2022) Un uomo di 56 anni è morto sull’isola Vietnamita di Phu Quoc, nella provincia meridionale di Kien Giang, dopo aver tratto in salvo 5 persone. Si era buttato in mare ieri, 18 agosto, per salvare il gruppo di turisti in difficoltà che stavano nuotando nel mare mosso di Bai Truong. Lo riporta Vietnam News. A Phu Quoc, le onde alte e forti sono tipiche di questo periodo. L’uomo, un residente dell’isola di nome Nguyen Van Thai, è accorso dopo aver sentito le grida di aiuto provenienti da un gruppo di tre adulti e due bambini. Le onde alte e la risacca gli hanno impedito di portarli a riva, ed è riuscito nell’impresa grazie a un altro locale, Do Duy Dung, 35 anni, arrivati ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 agosto 2022) Undi 56 anni è morto sull’isolaita di Phu Quoc, nella provincia meridionale di Kien Giang,tratto in salvo 5 persone. Si era buttato inieri, 18 agosto, per salvare il gruppo diin difficoltà chenuotando nelmosso di Bai Truong. Lo riportaNews. A Phu Quoc, le onde alte e forti sono tipiche di questo periodo. L’, un residente dell’isola di nome Nguyen Van Thai, è accorsosentito le grida di aiuto provenienti da un gruppo di tre adulti e due. Le onde alte e la risacca gli hanno impedito di portarli a riva, ed è riuscito nell’impresa grazie a un altro locale, Do Duy Dung, 35 anni, arrivati ...

