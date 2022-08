Traffico, bollino rosso per il controesodo: le strade e i giorni più a rischio (Di venerdì 19 agosto 2022) Per il fine settimana del 19-21 agosto si prevedono volumi di Traffico particolarmente intensi a causa dei primi rientri dei vacanzieri: bollino rosso dal pomeriggio di venerdì 19 agosto e per tutto il weekend. Solo sulla rete di Autovie Venete saranno circa 340mila i veicoli che transiteranno. Viabilità Italia segnala possibili disagi alla circolazione in provincia di Chieti e in particolare lungo la A14 e la SS16 per il "Jova Beach Party”. La situazione sulle strade nei prossimi giorni Leggi su tg24.sky (Di venerdì 19 agosto 2022) Per il fine settimana del 19-21 agosto si prevedono volumi diparticolarmente intensi a causa dei primi rientri dei vacanzieri:dal pomeriggio di venerdì 19 agosto e per tutto il weekend. Solo sulla rete di Autovie Venete saranno circa 340mila i veicoli che transiteranno. Viabilità Italia segnala possibili disagi alla circolazione in provincia di Chieti e in particolare lungo la A14 e la SS16 per il "Jova Beach Party”. La situazione sullenei prossimi

