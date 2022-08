Scozia, il primo “ufficiale della dignità mestruale” è un uomo. Scoppia la polemica (Di venerdì 19 agosto 2022) In Scozia, la nomina di un uomo a primo “responsabile della dignità mestruale” ha suscitato reazioni indignate e i critici hanno definito la notizia “assurda”. A destare scalpore è stata la scelta di Jason Grant in un ruolo che si ritiene essere il primo del suo genere, dopo che la Scozia è diventata il primo Paese al mondo a tutelare per legge il diritto a prodotti mestruali gratuiti. La carica, di due anni, lo porterà in giro per la regione scozzese del Tayside come promotore, nelle strutture pubbliche, proprio della distribuzione degli assorbenti e dei tamponi. Ma la decisione ha scatenato una polemica, con i critici che sostengono che il posto sarebbe dovuto andare a una donna. Le critiche La star ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 19 agosto 2022) In, la nomina di un“responsabile” ha suscitato reazioni indignate e i critici hanno definito la notizia “assurda”. A destare scalpore è stata la scelta di Jason Grant in un ruolo che si ritiene essere ildel suo genere, dopo che laè diventata ilPaese al mondo a tutelare per legge il diritto a prodotti mestruali gratuiti. La carica, di due anni, lo porterà in giro per la regione scozzese del Tayside come promotore, nelle strutture pubbliche, propriodistribuzione degli assorbenti e dei tamponi. Ma la decisione ha scatenato una, con i critici che sostengono che il posto sarebbe dovuto andare a una donna. Le critiche La star ...

fattoquotidiano : La Scozia è il primo Paese al mondo a garantire assorbenti gratuiti per tutte le donne negli edifici pubblici - aiedroma : #donne #diritti ?? La Scozia è il primo paese al mondo a distribuire assorbenti gratis: entra in vigore una legge pe… - calciofemita : La #Roma vince in #Scozia e punta ora allo scontro con il #ParisFc - ValeRossignoli : RT @ASRomaFemminile: Si chiude il primo tempo in Scozia. #GlasgowRoma è sull'1-1. Avanti noi all'11' con Glionna, pareggio del Glasgow Cit… - ubyjordy1962 : RT @ASRomaFemminile: Si chiude il primo tempo in Scozia. #GlasgowRoma è sull'1-1. Avanti noi all'11' con Glionna, pareggio del Glasgow Cit… -