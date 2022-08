MotoGP, prove libere GP Austria 2022 oggi venerdì 19 agosto in tv: orario e come vederle in diretta (Di venerdì 19 agosto 2022) Il Gran Premio d’Austria di MotoGP, valevole per il tredicesimo appuntamento del Motomondiale 2022, prende il via oggi venerdì 19 agosto con le prime due sessioni di prove libere. Alle ore 9:55 i piloti scenderanno pista sul Red Bull Ring di Spielberg per le FP1. Alle ore 14:10, invece, sono in programma le seconde prove libere. Tutto il Gran Premio d’Austria sarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Qualifiche e gara saranno visibili anche in differita in chiaro su TV8. Sportface.it seguirà la tre giorni a Spielberg con cronache e approfondimenti a fine di ogni evento. Il programma di venerdì 19 ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 agosto 2022) Il Gran Premio d’di, valevole per il tredicesimo appuntamento del Motomondiale, prende il via19con le prime due sessioni di. Alle ore 9:55 i piloti scenderanno pista sul Red Bull Ring di Spielberg per le FP1. Alle ore 14:10, invece, sono in programma le seconde. Tutto il Gran Premio d’sarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Qualifiche e gara saranno visibili anche in differita in chiaro su TV8. Sportface.it seguirà la tre giorni a Spielberg con cronache e approfondimenti a fine di ogni evento. Il programma di19 ...

