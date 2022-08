Milan, un difensore può partire: interesse di un club turco! (Di venerdì 19 agosto 2022) Mancano poco più di due settimane alla fine del calciomercato estivo e le squadre stanno cercando si sistemare e limare gli ultimi dettagli sia per quanto riguarda il mercato in uscita che quello in entrata. Il Milan, che in questa sessione si è concentrata prevalentemente sul pacchetto offensivo, dovrebbe completare la difesa anche con un difensore centrale, ma la strategia di Maldini sembra quella di aspettare gli ultimi giorni e valutare le possibili occasioni che il mercato stesso offre. Milan Maldini mercatoIntanto sul fronte uscite, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà durante Sportitalia Mercato, un club turco avrebbe chiesto informazioni e formulato un’offerta per Ballo-Tourè, ai margini del progetto di Pioli. Il club in questione è il Galatasaray, che dopo Mertens e Torreira, ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 19 agosto 2022) Mancano poco più di due settimane alla fine del calciomercato estivo e le squadre stanno cercando si sistemare e limare gli ultimi dettagli sia per quanto riguarda il mercato in uscita che quello in entrata. Il, che in questa sessione si è concentrata prevalentemente sul pacchetto offensivo, dovrebbe completare la difesa anche con uncentrale, ma la strategia di Maldini sembra quella di aspettare gli ultimi giorni e valutare le possibili occasioni che il mercato stesso offre.Maldini mercatoIntanto sul fronte uscite, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà durante Sportitalia Mercato, unturco avrebbe chiesto informazioni e formulato un’offerta per Ballo-Tourè, ai margini del progetto di Pioli. Ilin questione è il Galatasaray, che dopo Mertens e Torreira, ...

