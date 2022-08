Licia Nunez parla di Nicolas Vaporidis | “Non mi ha sorpreso”

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 19 agosto 2022) I concorrenti dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi hanno ancora molto da raccontare., in una lunga intervista per Vero TV ha espresso la sua opinione su. Inoltre, hato di ciò che l’ha spinta a prendere parte a un programma impegnativo come quello condotto da Ilary Blasi. Ovviamente, non è mancato il paragone con il Grande Fratello Vip. Isola dei Famosi,tifava per un altro concorrente: ecco chinon è stata eliminata da L’Isola dei Famosi. È stata lei a decidere di abbandonare il gioco per via di altri impegni lavorativi. Nonostante questo, è fiera di ciò che ha vissuto. Ritiene che la vittoria sarebbe dovuta andare a Carmen Di Pietro perché la sua esperienza si è ...