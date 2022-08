Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli terrorizzati | Una notte da incubo | ecco cos' è successo

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 19 agosto 2022)intrattengono i propri follower su Instagram con dei racconti per dare il buongiorno. La coppia formatasi nella casa del Grande Fratello racconta degli ultimi sogni di, sogni la cui simbologia è degna di essere cercata sui siti web. Il risultato è inquietante.è la vincitrice del Grande Fratello VIP 5. Proprio nel reality che si svolge nella casa più seguita ha incontrato il fidanzato. La modella era già nota al pubblico per una precedente edizione del GF VIP, la terza. Inoltre, ha condotto la sesta edizione del celebre reality con Gaia Zorzi. Attualmente,è impegnata come conduttrice in diversi programmi sportivi e di intrattenimento. La ...