Gb, una nipote 18enne della Regina lavora come cassiera per 8 euro l'ora (Di venerdì 19 agosto 2022) 'E' una giovane modesta, educata e attenta, sembra amare il suo lavoro. Non mi sarei immaginato di vedere una nipote di Sua Maestà alla cassa', ha detto un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 19 agosto 2022) 'E' una giovane modesta, educata e attenta, sembra amare il suo lavoro. Non mi sarei immaginato di vedere unadi Sua Maestà alla cassa', ha detto un ...

LuigiGravagnone : RT @LuigiGravagnone: #ElezioniPolitiche2022 mio nipote va università a Torno, ma ha la residenza in provincia di Napoli. Essendo elezioni p… - ChicoCayetano : RT @Gabriele_bian: @fattoquotidiano Siete patetici ormai tutti i politici si candidano su diversi collegi…siete ridicoli non avete più nemm… - diamondayn : mio nipote mi ha tirato una pantofola in faccia - cesco1952 : @Uther_Raffaele Non sono gratis del tutto , si paga una retta mensile di € 180,00 per la mensa (ho il nipote all’as… - fabioa60 : @socorros_ad @MaxGuarneri @ultimenotizie Bè se vogliamo dimenticare la nipote di Mubarak facciamolo, ma è stata una… -