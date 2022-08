Ex Ilva | bimbo morto per tumore Il giudice sulle assoluzioni | “Dubbio sul nesso tra inquinamento e decesso”

(Di venerdì 19 agosto 2022) “La letteratura medica, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, non consente di affermare la sussistenza di una ‘correlazione causale’ traambientale-atmosferico e tumori del sistema nervoso centrale, e segnatamente, dell’astrocitoma”. È quanto si legge nelle motivazioni della sentenza con cui ilPompeo Carriere ha scagionato nove dirigenti dell’exdi Taranto finiti nell’inchiesta per la morte del piccolo Lorenzo Zaratta,di soli 5 anni, ucciso il 30 luglio 2014 da un astrocitoma e divenuto simbolo della lotta all’nel capoluogo ionico. a distanza di circa un mese dalla lettura del dispositivo ilCarriere ha depositato le motivazioni della decisione spiegando che “permane un’insuperabile situazione di ragionevole ...

È l'amaro sfogo pubblicato su Facebook da Mauro Zaratta, papà di Lorenzo " detto Lollo " un... Si tratta di di Luigi Capogrosso, direttore dello stabilimentofino al 3 luglio 2012 e degli ex ..."Scusami amore... non sono stato in grado di proteggerti e darti giustizia". E' l'amaro sfogo pubblicato su Facebook da Mauro Zaratta, papà di Lorenzo, detto Lollo, un bambino di 5 anni morto di ... Taranto, bimbo morto di cancro: «L'Ilva non ha colpe»