“Vogliamo elezioni inclusive, M e F sui documenti sono freddi”: così la campagna trans per il voto (Di giovedì 18 agosto 2022) Roma, 18 ago – I trans in lotta per il voto. Quasi come se non gli fosse concesso votare per legge, coloro che si definiscono “non binari” affilano le unghie in vista delle elezioni del 25 settembre, come è riportato su uno dei loro siti “manifesto” Gay.it. trans e voto del 25 settembre: “elezioni inclusive, no a generi freddi” Sul corpo dell’articolo è definita “fredda” la classificazione maschio – femmina, presente nei documenti d’identità necessari per andare a votare. In un altro passaggio dell’articolo è addirittura sostenuto che queste persone non possano votare. Sebbene in senso lato. “Esiste però più di una categoria di persone a cui questo diritto viene, indirettamente, negato, si legge. E i discriminati, ovviamente, sarebbero ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 18 agosto 2022) Roma, 18 ago – Iin lotta per il. Quasi come se non gli fosse concesso votare per legge, coloro che si definiscono “non binari” affilano le unghie in vista delledel 25 settembre, come è riportato su uno dei loro siti “manifesto” Gay.it.del 25 settembre: “, no a generi” Sul corpo dell’articolo è definita “fredda” la classificazione maschio – femmina, presente neid’identità necessari per andare a votare. In un altro passaggio dell’articolo è addirittura sostenuto che queste persone non possano votare. Sebbene in senso lato. “Esiste però più di una categoria di persone a cui questo diritto viene, indirettamente, negato, si legge. E i discriminati, ovviamente, sarebbero ...

IlPrimatoN : 'Ci viene indirettamente negato il diritto al voto', dicono - TV7Benevento : Elezioni: Calenda, 'avanti con Draghi in larga coalizione' - - stranifattinews : Elezioni, oggi vertice centrodestra su candidature. Letta: “Sfido la Lega, mi candido a Vincenza”. Calenda: “... - StefaniaFalone : RT @ggargiulo3: @ultimora_pol come elettori del PD vogliamo dire a @CarloCalenda che non ci ha svelato il terzo segreto di Fatima e che le… - ggargiulo3 : @ultimora_pol come elettori del PD vogliamo dire a @CarloCalenda che non ci ha svelato il terzo segreto di Fatima e… -