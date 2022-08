Niente quote di genere. La bagarre delle liste Pd in Puglia finisce a carte bollate (Di giovedì 18 agosto 2022) Nel suk emilianista di Puglia la bagarre delle liste Pd finisce a carte bollate (interne): i consiglieri regionali dem Fabiano Amati e Ruggero Mennea hanno presentato ricorso urgente alla Commissione nazionale di garanzia per annullare le liste regionali e modificarle. Tutto nasce dalla spartizione dei capilista dei proporzionali: il governatore Michele Emiliano ha imposto alla Camera nel Salento il suo capo di gabinetto, Claudio Stefanazzi, in nome di un patto territoriale con il civismo, determinando l’esclusione di Loredana Capone, presidente del Consiglio regionale e figura storica della sinistra locale. Nel Tetris delle caselle di platino, con l’ex ministro Francesco Boccia capolista al Senato, è saltata anche la seconda posizione ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 18 agosto 2022) Nel suk emilianista dilaPd(interne): i consiglieri regionali dem Fabiano Amati e Ruggero Mennea hanno presentato ricorso urgente alla Commissione nazionale di garanzia per annullare leregionali e modificarle. Tutto nasce dalla spartizione dei capilista dei proporzionali: il governatore Michele Emiliano ha imposto alla Camera nel Salento il suo capo di gabinetto, Claudio Stefanazzi, in nome di un patto territoriale con il civismo, determinando l’esclusione di Loredana Capone, presidente del Consiglio regionale e figura storica della sinistra locale. Nel Tetriscaselle di platino, con l’ex ministro Francesco Boccia capolista al Senato, è saltata anche la seconda posizione ...

StellaSirio60 : @ReboAlexa @repubblica Se per personalità di spicco intendi una che è solo aggressiva e urlante, potete tenervela,… - SunjaSan : @Eposmail @SilenzieFalsita Occorre la maggioranza in assemblea che rappresenti 1/3 del valore millesimale. Però se… - Pdivincenzo1 : @valeriafedeli @pdnetwork Serve una nuova campanella per mandare a casa Letta. Ha imbarcato di tutto, ed ha dimostr… - mariacarla1963 : RT @GonnelliLuca: Ma la parità, le quote rosa una delle grandi battaglie? Niente, vile affarismo. - aurapara : RT @GonnelliLuca: Ma la parità, le quote rosa una delle grandi battaglie? Niente, vile affarismo. -