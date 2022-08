Lombardia: dote materiale didattico e borse di studio, oltre 33 mln per 166.988 studenti (Di giovedì 18 agosto 2022) Milano, 18 ago. (Adnkronos) - Sono quasi 167mila gli studenti lombardi che beneficeranno della dote scuola per l'acquisto di materiali didattici e delle borse di studio riservate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Per tutti, il contributo sarà di 200 euro. Regione Lombardia ha approvato il decreto contenente l'elenco dei beneficiari relativo all'anno scolastico 2022/2023 per 'dote scuola - componente materiale didattico e borse di studio'. Con questa misura Regione Lombardia sostiene gli studenti di famiglie con Isee non superiore a 15.748,78 euro. Si tratta di una delle quattro componenti - materiale didattico e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Milano, 18 ago. (Adnkronos) - Sono quasi 167mila glilombardi che beneficeranno dellascuola per l'acquisto di materiali didattici e dellediriservate aglidelle scuole secondarie di secondo grado. Per tutti, il contributo sarà di 200 euro. Regioneha approvato il decreto contenente l'elenco dei beneficiari relativo all'anno scolastico 2022/2023 per 'scuola - componentedi'. Con questa misura Regionesostiene glidi famiglie con Isee non superiore a 15.748,78 euro. Si tratta di una delle quattro componenti -e ...

