Il Partito democratico ha perso il suo centro ed è diventato una riedizione dei Ds (Di giovedì 18 agosto 2022) Ciao Walter. Quattordici anni dopo la sua fondazione, il Partito democratico è diventato un Partito di sinistra e non più di centrosinistra, e la differenza non è politologica ma sostanziale, essendo l’intuizione di Veltroni fondata sull’idea di unire i vari riformismi italiani laici e cattolici per spezzare il circolo vizioso tra stagnazione e populismo e affermare un Partito nuovo della Nazione. Il progetto, giusto o sbagliato che fosse, rompeva dunque la lunga tradizione continuista della sinistra italiana inveratasi attraverso i progressivi aggiornamenti, ma di fatto andava oltre la sinistra. Nemmeno Pier Luigi Bersani e Massimo D’Alema – la Ditta – riuscirono a far rientrare del tutto il Pd nell’albero genealogico nato con il Pci: ce la fanno invece oggi due ex democristiani come ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 18 agosto 2022) Ciao Walter. Quattordici anni dopo la sua fondazione, ilundi sinistra e non più disinistra, e la differenza non è politologica ma sostanziale, essendo l’intuizione di Veltroni fondata sull’idea di unire i vari riformismi italiani laici e cattolici per spezzare il circolo vizioso tra stagnazione e populismo e affermare unnuovo della Nazione. Il progetto, giusto o sbagliato che fosse, rompeva dunque la lunga tradizione continuista della sinistra italiana inveratasi attraverso i progressivi aggiornamenti, ma di fatto andava oltre la sinistra. Nemmeno Pier Luigi Bersani e Massimo D’Alema – la Ditta – riuscirono a far rientrare del tutto il Pd nell’albero genealogico nato con il Pci: ce la fanno invece oggi due ex democristiani come ...

