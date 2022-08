iconanews : Elezioni: ammessi dal Viminale 75 simboli - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022: Ammessi al Viminale 75 simboli #ANSA - fisco24_info : Elezioni: ammessi dal Viminale 75 simboli: E' quanto si evince dalle bacheche esposte nella sede del ministero degl… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Il contrassegno è già stato affisso in bacheca al Viminale tra quelli ammessi a partecipare alle elezioni del 25 sette… - antoninobill : RT @fattoquotidiano: Il contrassegno è già stato affisso in bacheca al Viminale tra quelli ammessi a partecipare alle elezioni del 25 sette… -

Sono 75 (sui 101 consegnati) i contrassegni elettoralidal Viminale alla prossima tornata elettorale del 25 settembre. E' quanto si evince dalle bacheche esposte nella sede del ministero degli Interni. Ai 70 simboli approvati nella prima ...politiche di domenica 25 settembre 2022, informazioni utili in merito al voto a domicilio ... tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sonoal voto nelle ...Il ministero dell'interno ha ammesso i contrassegni elettorali depositati al Viminale da parte dei partiti o dei gruppi politici organizzati che intendono presentare liste di candidati per l’elezione ...ROMA – Sono 75 (sui 101 consegnati) i contrassegni elettorali ammessi dal Viminale alla prossima tornata elettorale del 25 settembre. È quanto si evince dalle bacheche esposte nella sede del ministero ...