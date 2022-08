Sul mercato la Barbie con l’apparecchio acustico. Rose Ayling-Ellis: “Felice di aver partecipato” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Dopo tanta attesa, sono arrivate in commercio le Barbie inclusive della linea “Fashionistas”. Tra queste anche una bambola con l’apparecchio acustico presentata dall’attrice sorda Rose Ayling-Ellis, nota per aver vinto la versione inglese di “Ballando con le stelle” nel 2021 in coppia con il ballerino italiano Giovanni Pernice. L’attrice sorda Rose Ayling-Ellis presenta la Barbie con l’apparecchio acustico (Instagram)La protagonista della soap opera inglese “EastEnders“, dove interpreta un personaggio sordo, è non udente dalla nascita e ha collaborato con Mattel alla realizzazione della bambola. “È così importante che i bambini possano vedersi rappresentati nei ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 17 agosto 2022) Dopo tanta attesa, sono arrivate in commercio leinclusive della linea “Fashionistas”. Tra queste anche una bambola conpresentata dall’attrice sorda, nota pervinto la versione inglese di “Ballando con le stelle” nel 2021 in coppia con il ballerino italiano Giovanni Pernice. L’attrice sordapresenta lacon(Instagram)La protagonista della soap opera inglese “EastEnders“, dove interpreta un personaggio sordo, è non udente dalla nascita e ha collaborato con Mattel alla realizzazione della bambola. “È così importante che i bambini possano vedersi rappresentati nei ...

