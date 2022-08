(Di mercoledì 17 agosto 2022) È imminente l'tra lae l'Aia a. E vista la settimana lunga dei giallorossi con la partita contro la Cremonese in programma lunedì, potrebbe già arrivare entro la vigilia della ...

La volontà della, infatti, è di mantenere buoni rapporti con l'Aia sopraTtutto a fronte delle tante polemiche della passata stagione. Capitolo mercato: oggi Tiago Pinto ha incontrato l'agente di ......Saint - Germain che già avrebbe aperto alla cessione in prestito con diritto dell'argentino ex. col club inglese chepotrebbe decidere di abbandonare definitivamente la pista Rabiot. ... Roma, presto incontro con arbitri a Trigoria È imminente l'incontro tra la Roma e l'Aia a Trigoria. E vista la settimana lunga dei giallorossi con la partita contro la Cremonese in programma lunedì, potrebbe già arrivare entro la vigilia della s ...Vincenzo Mirra intervenuto a TMW Radio nel corso di 'A Tutto Mercato', ha parlato così del buon inizio di campionato del Torino: "Una vittoria contro un Monza che doveva essere ...