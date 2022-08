Nuoto di fondo, Europei 2022: Wellbrock non parteciperà alle gare in acque libere. La causa (Di mercoledì 17 agosto 2022) Arriva una notizia importante da Roma: Florian Wellbrock non ci sarà per le gare in acque libere valide per gli Europei 2022. Il tedesco non era riuscito a prepararsi al meglio per questi Campionati Europei per via della positività al Covid riscontrata in prossimità dell’evento e, dopo il quinto posto nei 1500, ha deciso di dare forfait per le gare di fondo a causa della troppa stanchezza. Nuoto di fondo, perché è cambiato il programma degli Europei a Roma: nuovo calendario e orari Le gare in acque libere perdono così uno dei principali favoriti per le medaglie. Wellbrock infatti è un grande ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) Arriva una notizia importante da Roma: Floriannon ci sarà per leinvalide per gli. Il tedesco non era riuscito a prepararsi al meglio per questi Campionatiper via della positività al Covid riscontrata in prossimità dell’evento e, dopo il quinto posto nei 1500, ha deciso di dare forfait per ledidella troppa stanchezza.di, perché è cambiato il programma deglia Roma: nuovo calendario e orari Leinperdono così uno dei principali favoriti per le medaglie.infatti è un grande ...

