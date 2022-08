bizcommunityit : Si dicono trapper ma sono criminali: da Traffik a Simba La Rue, l'estate fra aggressioni, minacce e arresti - zazoomblog : Si dicono trapper ma sono criminali: da Traffik a Simba La Rue lestate fra aggressioni minacce e arresti - #dicono… - CatelliRossella : Aggressioni sui treni, la testimonianza: 'La mia vita da capotreno tra insulti e minacce' - abboapk : Aggressioni sui treni, la testimonianza: 'La mia vita da capotreno tra insulti e minacce' - Nutizieri : Aggressioni sui treni, la testimonianza: 'Così è la mia vita da capotreno tra insulti e minacce'… -

ilGiornale.it

al vicino di casa soltanto perché napoletano . Il razzismo, come l'erba cattiva, non muore mai. Compreso quello tra connazionali. La vicenda ha per teatro una palazzina di ...Dopo, le attività (scuola, ambulatorio, sportello di ascolto) erano state sospese ed era poi stato possibile riprenderle solo con la presenza delle forze dell'ordine. A ... Minacce e aggressioni al vicino di casa perché è napoletano Un 74enne di Bolzano avrebbe minacciato e tentato di aggredire il vicino di casa, un 58enne di Napoli. Alla base dell'astio ci sarebbero proprio le origini partenopee dell'uomo ...Fra social e Youtube spingono forte e hanno follower, ma mancano i successi in radio e i tour. Mentre si moltiplicano agguati, accoltellamenti e indagini ...