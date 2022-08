In Fratelli Caputo i due attori sono due fratellastri che si scontrano per diventare sindaco

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Cosa succede se due, figli dello stesso padre ma con madri diverse, decidono di candidarsi anella stessa cittadina nella quale lo era stato il loro comune genitore? Lo scopriremo continuando a guardare, miniserie di Canale 5 con Nino Frassica e Cesare Bocci, in onda, in replica, il mercoledì alle 21,20 di cui stasera vedremo la seconda puntata. Nino Frassica e Cesare Bocci in “” (Foto Ufficio Stampa Mediaset) Leggi anche › “Indietro tutta” compie 30 anni e ritorna in tv con due serate evento condotte da Arbore e Frassica “”, chiChii ...

CIAfra73 : TuttalaTivu · GuidaTV 17 Agosto 2022: Fratelli Caputo, una nuova puntata di Superquark, Next, gli Europei di Monac.… - Stasera_in_TV : CANALE 5: (21:22) Fratelli Caputo - Stagione 1 Episodio 2 (Miniserie) #StaseraInTV 17/08/2022 #PrimaSerata #fratellicaputo-stagione1episodio - GuidaTVPlus : 17-08-2022 21:14 #Canale5 Fratelli Caputo #Commedia #Fiction #StaseraInTV - ParliamoDiNews : Fratelli Caputo, trama puntata in onda il 17 agosto su Canale 5 #CATALOGHI #Canale5 #17agosto - zazoomblog : Fratelli Caputo serie tv: trama e anticipazioni 17 agosto 2022 - #Fratelli #Caputo #serie #trama -

Io Donna

, anticipazioni seconda puntata in replica 17 agosto: Red Canzian dei Pooh guest star Continua l'appuntamento con le repliche di, la miniserie di Canale5 andata in onda ...... in onda dalle 21.20 su Rai 2 Controcorrente Prima Serata (talk show, politica, attualità), in onda dalle 21.20 su Rete 4(miniserie tv), in onda dalle 21.20 su Canale 5 La corsa al ... "Fratelli Caputo", su Canale 5 si ride con due parenti contro C osa succede se due fratelli, figli dello stesso padre ma con madri diverse, decidono di candidarsi a sindaco nella stessa cittadina nella quale lo era stato il loro comune genitore Lo scopriremo co ...Fratelli Caputo in replica su Canale 5: anticipazioni puntata 17 agosto 2022: Nino contatta Red Canzian per una serata di ...