Il re del calciomercato | L’@Atalanta_BC fa sul serio per Paulo #Azzi | tutto sul re dei dribbling del @Mod…

Gazzetta_it : Inter, Skriniar non è al sicuro neanche con i 15 milioni del Chelsea per Casadei - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #JUVENTUS, IL #PSG APRE AL PRESTITO PER #PAREDES: SI TRATTA SU CONDIZIONI E CIFRE DEL RISCATTO… - DiMarzio : #Calciomercato | @acffiorentina alla ricerca del centrocampista: tra #Barak e #Bajrami spunta il nome di #Kokcu del… - ZonaBianconeri : RT @barcelvona: #Rabiot #Juventus #calciomercato La madre di Rabiot non accetterebbe il fatto che la società incassi dal cartellino del gi… - barcelvona : #Rabiot #Juventus #calciomercato La madre di Rabiot non accetterebbe il fatto che la società incassi dal cartellin… -

Commenta per primo Il Bari sta cercando una punta per rinforzare il proprio attacco, ma non sta avendo fortuna presso le neopromosse in A: dopo il rifiutoMonza per Gytjkaer, ecco che, secondo tuttobari.com, anche la Cremonese ha respinto l'assalto pugliese per Di Carmine.Di consegeunza è tutto fermo anche per Leandro ParedesParis Saint - Germain : non è da ... come sembra nelle ultime ore FOTOGALLERY Foto Twitter @OfficialUSS1919 %s Foto rimanenti...Domenico Berardi e il Sassuolo ancora insieme: previsto per domani il rinnovo di contratto. Laurienté il nome nel caso dovesse partire Raspadori ...