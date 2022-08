Calciomercato Inter, l’addio è definitivo: sta partendo adesso (Di mercoledì 17 agosto 2022) L’Inter ha ceduto il centrocampista: operazione già definita e calciatore già in partenza per Londra, poco fa è arrivato in aeroporto Non solo Romelu Lukaku. Inter e Chelsea hanno chiuso un altro affare. Le due società stanno perfezionando un’operazione di prospettiva che consentirà alle casse nerazzurre di ricevere denaro importante. Cesare Casadei è da poco Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 17 agosto 2022) L’ha ceduto il centrocampista: operazione già definita e calciatore già in partenza per Londra, poco fa è arrivato in aeroporto Non solo Romelu Lukaku.e Chelsea hanno chiuso un altro affare. Le due società stanno perfezionando un’operazione di prospettiva che consentirà alle casse nerazzurre di ricevere denaro importante. Cesare Casadei è da poco Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Gazzetta_it : Inter, Skriniar non è al sicuro neanche con i 15 milioni del Chelsea per Casadei - DiMarzio : #Calciomercato | @ChelseaFC, #Casadei in partenza per Londra. Le immagini - DiMarzio : #Calciomercato, @Inter | #Casadei molto vicino al @ChelseaFC: le cifre - carmelovirone : #Chang #Inter #Calciomercato i cinesi vendano la squadra subito, #Pinamonti e #Casadei dovevano restare, sembra una… - azpi28_cfc : RT @MarcoBovicelli: “Emozionato, prontissimo a cominciare”: eccolo Cesare #Casadei in partenza in questi minuti da Milano per Londra, il #C… -