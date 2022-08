Una guardia giurata ha sparato per gioco contro un cartello stradale e ha colpito un bambino di due anni (Di martedì 16 agosto 2022) AGI - Il bambino di quasi due anni ferito da un proiettile la notte tra il 15 e il 16 agosto a Corte Franca (Brescia) "è sveglio e respira da solo". È quanto riferisce l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove il piccolo è stato trasportato e operato nella notte. "I medici sono ottimisti sull'evolversi delle sue condizioni", conclude il bollettino medico. Il proiettile è partito dalla pistola di una guardia giurata di 46 anni. I carabinieri della compagnia di Chiari, coordinati dal pm di turno, Benedetta Callea, sono al lavoro per chiarire la dinamica. Da una prima ricostruzione, il gruppetto formato da zio e nipoti intorno alle 23 avrebbe sparato in direzione di un cartello stradale. L'uomo è stato portato in caserma, ma sinora ... Leggi su agi (Di martedì 16 agosto 2022) AGI - Ildi quasi dueferito da un proiettile la notte tra il 15 e il 16 agosto a Corte Franca (Brescia) "è sveglio e respira da solo". È quanto riferisce l'ospedale Papa GiovXXIII di Bergamo dove il piccolo è stato trasportato e operato nella notte. "I medici sono ottimisti sull'evolversi delle sue condizioni", conclude il bollettino medico. Il proiettile è partito dalla pistola di unadi 46. I carabinieri della compagnia di Chiari, coordinati dal pm di turno, Benedetta Callea, sono al lavoro per chiarire la dinamica. Da una prima ricostruzione, il gruppetto formato da zio e nipoti intorno alle 23 avrebbein direzione di un. L'uomo è stato portato in caserma, ma sinora ...

Agenzia_Ansa : Un bambino di tre anni è ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato raggiunto da un proiettile es… - GDF : #GDF #Catania - i militari della stazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi, mentre erano im… - apicella57 : RT @Mamox__: Non una parola di #Salvini sui due #trapper italiani che hanno picchiato un ragazzo di colore e gli hanno rotto la bici con cu… - ilgattonaccio : RT @Tg3web: Nel bresciano un bimbo di due anni è stato colpito, mentre era alla finestra, da un proiettile esploso in strada da una guardia… - attilioc39 : RT @Daniela50884556: Stamattina una ragazzina (medico)? di guardia probabilmente senza un ora di tirocinio o internato, ha curato mia figli… -