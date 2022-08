Ultime Notizie – Europei atletica 2022 | il trionfo di Jacobs

(Di martedì 16 agosto 2022) Ha semplicemente vinto il più forte. Solo oro. Sempre oro. Marcelldomina la finale dei 100 metri aglidi Monaco di Baviera e conquista la medaglia d’oro con il tempo di 9.95 (+0.1), record dei campionati eguagliato, prima volta sotto i dieci secondo con vento regolare in questa stagione. Il campione olimpico e primatista d’Europa arricchisce la propria collezione di ori all’Olympiastadion, battendo i due sprinter britannici Zharnel Hughes (9.99) e Jeremiah Azu (10.13), nonostante gli ultimi mesi siano stati segnati da una lunga catena di infortuni. Ricapitolando: adesso è campione olimpico in carica dei 100 e della 4×100, campione del mondo indoor (in marzo a Belgrado), campione europeo al coperto (Torun 2021) e adesso re d’Europa all’aperto. L’Italia torna sul podio dei 100 aglia quarant’anni dall’argento ...

Dopo una serie di rinvii, la direzione Pd ha varato le liste per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Assieme alle esclusioni - clamorosa in Toscana quella di Luca Lotti - spicca il ...Nicolò viene da Varese, ma dopo questi potrà definirsi cittadino onorario di Roma . Il classe 1999 fa venire giù gli spalti del Foro Italico, conquistando il suo secondo oro individuale nella ... Coronavirus, ultime notizie: in Italia 8.944 nuovi casi e 70 morti Ultime ore di attesa, poi Tanguy Ndombele sarà un giocatore del Napoli: nessun dubbio ormai sull'esito positivo della trattativa tra il club azzurro e il Tottenham per il centrocampista francese, ...Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale e Maldini avrebbe pronta l’offerta all’Eintracht per N’Dicka Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale e Maldini avrebbe pronta l’offerta ...