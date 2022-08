Simon Stiell nominato capo dell’Onu per il clima

(Di martedì 16 agosto 2022) L’ex ministro dell’ambiente di Grenada,, e’ statosegretario esecutivo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamentitici (UNFCCC) in sostituzione di Patricia Espinosa, ha annunciato oggi l’ufficio del segretario generale delle Nazioni Unite. La nomina di questo difensore di lunga data della lotta ai cambiamentitici e’ stata approvata dall’ufficio dell’UNFCCC. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

L'ex ministro dell'ambiente di Grenada, Simon Stiell, e' stato nominato segretario esecutivo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) in sostituzione di Patricia Espinosa, ha annunciato oggi l'ufficio del segretario generale delle Nazioni Unite. Ingegnere, dirigente di aziende hi-tech, poi ministro a Grenada e portavoce dei "Paesi vulnerabili": ritratto del nuovo segretario dell'UNFCCC. Supervisionerà la COP27 di novembre.