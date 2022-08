Si butta a mare per salvare i tre figli. Ghanese muore annegato a Castelvolturno assieme al più piccolo (Di martedì 16 agosto 2022) Si e’ buttato a mare per salvare i tre figli che stavano per essere portati via dalla corrente l’uomo, un Ghanese, che si era recato con i suoi ragazzi minori sulla spiaggia libera a Castelvolturno e che poi e’ morto insieme al piu’ piccolo dei tre. Lo hanno riferito i testimoni che erano sulla spiaggia. Il papa’, appena ha visto i ragazzi in difficolta’ a causa del mare mosso e delle onde, non ha esitato a tuffarsi ma e’ andato in difficolta’. A quel punto anche altri bagnanti si sono buttati in acqua e anche i bagnini dei lidi vicini. Sono stati chiamati i soccorsi di Guardia Costiera e Vigili dei Fuoco. Due ragazzi di 10 e 13 anni sono stati portati in ospedale mentre il bimbo di 6 anni non ce l’ha fatta cosi’ come il ... Leggi su ildenaro (Di martedì 16 agosto 2022) Si e’to aperi treche stavano per essere portati via dalla corrente l’uomo, un, che si era recato con i suoi ragazzi minori sulla spiaggia libera ae che poi e’ morto insieme al piu’dei tre. Lo hanno riferito i testimoni che erano sulla spiaggia. Il papa’, appena ha visto i ragazzi in difficolta’ a causa delmosso e delle onde, non ha esitato a tuffarsi ma e’ andato in difficolta’. A quel punto anche altri bagnanti si sonoti in acqua e anche i bagnini dei lidi vicini. Sono stati chiamati i soccorsi di Guardia Costiera e Vigili dei Fuoco. Due ragazzi di 10 e 13 anni sono stati portati in ospedale mentre il bimbo di 6 anni non ce l’ha fatta cosi’ come il ...

