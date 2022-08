Musk ottiene alcuni documenti di Twitter sugli account fake

(Di martedì 16 agosto 2022) Continua la battaglia legale causata dal mancato accordo per acquisire il social network. Il tribunale ha ordinato alla piattaforma di fornire al magnate le informazioni sui bot raccolte da un ex dipendente

Davanti a lui soltanto Elon, Jeff Bezos, Bernard Arnault e Bill Gates, nella classifica degli ... Buffett ha dichiarato che 'il prezzo è ciò che si paga; il valore è ciò che si'. ...L'azienda diè sempre più vicina al completamento della prima fase del progetto Starlink, che ... Intantoun importante contratto con la Air Force grazie alle prestazioni dimostrate in ...Musk ha le mani occupate con la nuova attività estrattiva di SpaceX e il processo con Twitter: vende azioni Tesla per gestire la situazione.Nel 2021 la Tesla Model S Plaid aveva conquistato il record di vettura elettrica più veloce del mondo con un giro dell'anello nord del Nürburgring (20,8 chilometri in totale) in sette minuti e 35 seco ...