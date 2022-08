Masters 1000 Cincinnati: Sinner festeggia il compleanno con una vittoria (Di martedì 16 agosto 2022) Dopo una battaglia di più di tre ore, Jannik Sinner completa la rimonta su Thanasi Kokkinakis e centra nel giorno del suo ventunesimo compleanno il secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Qui potrebbe incontrare nuovamente Carreno Busta, impegnato in serata contro Kecmanovic. Sinner si regala il secondo turno a Cincinnati Dopo l’eliminazione agli ottavi del Masters 1000 di Montreal per mano del campione Carreno Busta, Sinner trova una superficie più veloce e congeniale al suo gioco ma anche un avversario che, allo stesso modo, si trova a proprio agio sui campi molto rapidi di Cincinnati. Come Jannik, infatti, Kokkinakis concede qualcosa solo al primo turno di battuta, per poi controllare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 agosto 2022) Dopo una battaglia di più di tre ore, Jannikcompleta la rimonta su Thanasi Kokkinakis e centra nel giorno del suo ventunesimoil secondo turno deldi. Qui potrebbe incontrare nuovamente Carreno Busta, impegnato in serata contro Kecmanovic.si regala il secondo turno aDopo l’eliminazione agli ottavi deldi Montreal per mano del campione Carreno Busta,trova una superficie più veloce e congeniale al suo gioco ma anche un avversario che, allo stesso modo, si trova a proprio agio sui campi molto rapidi di. Come Jannik, infatti, Kokkinakis concede qualcosa solo al primo turno di battuta, per poi controllare ...

SkySport : ULTIM'ORA #TENNIS MASTERS 1000 #CINCINNATI, #MUSETTI FUORI AL 1° TURNO: L'AZZURRO BATTUTO DAL CROATO #CILIC IN DUE… - SuperTennisTv : ?? Prima vittoria in carriera nel Masters 1000 canadese! @janniksin si impone in rimonta sul francese Mannarino e a… - SuperTennisTv : Campione delle #NittoATPFinals 2019 2 ?? del Masters 1000 di Monte Carlo in bacheca ??Tanti auguri al n.5 #ATP… - albertocol9 : RT @SkySport: ULTIM'ORA #TENNIS MASTERS 1000 #CINCINNATI: #SINNER AL SECONDO TURNO, #KOKKINAKIS BATTUTO 6-7, 6-4, 7-6 #SkyTennis #SkySport - AndrFikayo : RT @SkySport: ULTIM'ORA #TENNIS MASTERS 1000 #CINCINNATI: #SINNER AL SECONDO TURNO, #KOKKINAKIS BATTUTO 6-7, 6-4, 7-6 #SkyTennis #SkySport -