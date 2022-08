Letta fa fuori la minoranza interna per "paura" di non poterla controllare (Di martedì 16 agosto 2022) La notte dei lunghi coltelli in salsa dem si è conclusa da poche ore. Ma lo strascico di polemiche, accuse reciproche e possibili, nuovi strappi sono di stretta, strettissima attualità. C'è un quesito alla base dell'analisi politica sulla scelta del Partito Democratico da dirimere. Enrico Letta ha offerto un seggio in parlamento solo (tranne pochissime e selezionate eccezioni) ai suoi fedelissimi perché è un vero leader, per dimostrare che chi sta con lui ha vantaggi e chi lo osteggia ha già perso in partenza o, al contrario, evidenzia la clamorosa debolezza del segretario pisano? Impossibile essere lapidari nella risposta. Ma alcune considerazioni sono piuttosto evidenti. Letta, anche secondo i suoi fedelissimi, è un ottimo politico, molto capace nella strategia, ma ben lontano dal poter essere definito un capo popolo. Uno di quei numeri uno che, ... Leggi su iltempo (Di martedì 16 agosto 2022) La notte dei lunghi coltelli in salsa dem si è conclusa da poche ore. Ma lo strascico di polemiche, accuse reciproche e possibili, nuovi strappi sono di stretta, strettissima attualità. C'è un quesito alla base dell'analisi politica sulla scelta del Partito Democratico da dirimere. Enricoha offerto un seggio in parlamento solo (tranne pochissime e selezionate eccezioni) ai suoi fedelissimi perché è un vero leader, per dimostrare che chi sta con lui ha vantaggi e chi lo osteggia ha già perso in partenza o, al contrario, evidenzia la clamorosa debolezza del segretario pisano? Impossibile essere lapidari nella risposta. Ma alcune considerazioni sono piuttosto evidenti., anche secondo i suoi fedelissimi, è un ottimo politico, molto capace nella strategia, ma ben lontano dal poter essere definito un capo popolo. Uno di quei numeri uno che, ...

Giorgiolaporta : Non mi meraviglierei se qualcuno tirasse fuori un editoriale con ombre del #Cremlino e zampino di #Putin dietro il… - ddisanzo862 : Il Pd ha fatto fuori molti candidati di qualità, ma nessuno poteva aspettarsi che Letta facesse le liste come avrebbe voluto Renzi. - zemmu : RT @AnnaLeonardi1: Quando @matteorenzi guidava il PD, le minoranze avevano i loro spazi ovunque ed erano ampiamente rappresentate. La ripro… - manucristelli : RT @AnnaLeonardi1: Quando @matteorenzi guidava il PD, le minoranze avevano i loro spazi ovunque ed erano ampiamente rappresentate. La ripro… - danieledv79 : RT @enzoben43: I vecchi sodali di Renzi,quelli che non hanno voluto seguirlo in IV,sono stati adeguatamente “ripagati” da Letta. Missione c… -