Le elezioni in Kenya sono state una farsa, dice il leader dell'opposizione Raila Odinga (Di martedì 16 agosto 2022) Ha detto che le votazioni si sono svolte in modo non trasparente, e che non riconoscerà la vittoria di William Ruto

orkokann : @ilpost Le elezioni non sono regolari nemmeno in Italia, figuriamoci in Kenya - ilpost : Le elezioni in Kenya sono state una farsa, dice il leader dell’opposizione Raila Odinga - gioggsan : L'ex Primo ministro del Kenya, Raila Odinga, sconfitto alle elezioni presidenziali, poco fa ha definito 'farsa' l'e… - RSInews : Elezioni in Kenya, Odinga non ci sta - Il candidato sconfitto annuncia l'intenzione di ricorrere a tutti i mezzi le… - ziolions4219 : RT @fam_cristiana: William #Rutu è stato dichiarato vincitore delle elezioni presidenziali in #Kenya. #KenyanElection2022 -