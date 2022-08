Jane Alexander, “ho perso la testa dopo il GF Vip”, carriera rovinata? (Di martedì 16 agosto 2022) Molte persone sanno che il reality show di Canale Cinque “Grande Fratello Vip” può essere sia divertente che rischioso. Da un lato, l’alto livello di esposizione mediatica può rendere i personaggi dello show molto popolari. D’altronde lo snobismo che certi settori, come il cinema, hanno nei confronti del programma può creare qualche problema agli attori che decidono di entrare nel loft di Cinecittà. Questo è accaduto a Jane Alexander, che è stata una degli inquilini del GF Vip 3, l’ultima edizione diretta da Ilary Blasi. Aveva perso la testa per il modello Elia Fongaro Ha fatto molto scalpore quando si è lasciata sedurre da Elia Fongaro e ha lasciato il suo storico compagno Gianmarco Amicarelli, che poi l’ha perdonata, e i due sono ancora una coppia oggi. Jane, nata ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 16 agosto 2022) Moltene sanno che il reality show di Canale Cinque “Grande Fratello Vip” può essere sia divertente che rischioso. Da un lato, l’alto livello di esposizione mediatica può rendere inaggi dello show molto popolari. D’altronde lo snobismo che certi settori, come il cinema, hanno nei confronti del programma può creare qualche problema agli attori che decidono di entrare nel loft di Cinecittà. Questo è accaduto a, che è stata una degli inquilini del GF Vip 3, l’ultima edizione diretta da Ilary Blasi. Avevalaper il modello Elia Fongaro Ha fatto molto scalpore quando si è lasciata sedurre da Elia Fongaro e ha lasciato il suo storico compagno Gianmarco Amicarelli, che poi l’ha perdonata, e i due sono ancora una coppia oggi., nata ...

