CLASSIFICA SENZA ERRORI ARBITRALI PRIMA GIORNATA SERIE A 2022 – 2023 (Di martedì 16 agosto 2022) La CLASSIFICA SENZA ERRORI ARBITRALI della PRIMA GIORNATA di SERIE A 2022/23: Spuntano due clamorose sviste. Torna il consueto appuntamento con la CLASSIFICA SENZA ERRORI ARBITRALI di napolipiu.com. La PRIMA GIORNATA di SERIE A 2022/23, ci regala immediatamente due perle: una della coppia Marinelli-Mazzoleni, e l’altra di Rapuano. PRIMA GIORNATA Riparte alla grande il campionato e sono già 3 su 10 le gare condizionate dagli ERRORI ARBITRALI. Sulla falsariga della precedente annata, con l’ennesimo tricolore sottratto al Napoli, è ripartita alla grande ... Leggi su napolipiu (Di martedì 16 agosto 2022) Ladelladi/23: Spuntano due clamorose sviste. Torna il consueto appuntamento con ladi napolipiu.com. Ladi/23, ci regala immediatamente due perle: una della coppia Marinelli-Mazzoleni, e l’altra di Rapuano.Riparte alla grande il campionato e sono già 3 su 10 le gare condizionate dagli. Sulla falsariga della precedente annata, con l’ennesimo tricolore sottratto al Napoli, è ripartita alla grande ...

napolipiucom : CLASSIFICA SENZA ERRORI ARBITRALI PRIMA GIORNATA SERIE A 2022 – 2023 #Arbitri #napoli #serieA #ForzaNapoliSempre… - wbzjm : mh album fallimentari anche se poi sono finiti in prima classifica senza promo ?? - enripress : @josemorgado Non scherziamo. Cincinnati solo per quanto è brutto il centrale non dovrebbe concorrere in una classif… - las3rman : @ConcreteRaw Alta classifica, senza ombra di dubbio. - Sergio37075361 : RT @FratelliRosson: Classifica dopo la prima giornata. Come potete vedere ci sono ben 10 squadre senza rosa ergo fatevi le rose se volete p… -