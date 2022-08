Viminale, aumentano i reati in Italia: cyberattacchi +78% in un anno. Un femminicidio ogni tre giorni (Di lunedì 15 agosto 2022) Il dossier annuale del ministero: finito l’effetto del lockdown, nell’ultimo anno sono aumentati i reati anche se restano sotto il livello pre-pandemia Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 15 agosto 2022) Il dossier annuale del ministero: finito l’effetto del lockdown, nell’ultimosono aumentati ianche se restano sotto il livello pre-pandemia

Adnkronos : Viminale: “In un anno 125 donne uccise, più di una ogni 3 giorni”. #Femminicidio. - Open_gol : Nell'ultimo anno i femminicidi sono aumentati del 15,7%: 125 donne uccise in un anno, più di una ogni tre giorni - Man115tn1 : RT @palermo24h: Viminale, Rapporto Sicurezza: “Aumentano omicidi, rapine e furti” - palermo24h : Viminale, Rapporto Sicurezza: “Aumentano omicidi, rapine e furti” - D0tina : RT @Tg3web: Femminicidi in aumento del 15,7%, centoventicinque donne uccise in un anno. è uno dei dati forniti dal Viminale. In un anno aum… -