Verso il voto, l'anatema di Calenda: 'Chi vince non dura più di 6 mesi' (Di lunedì 15 agosto 2022) Chiunque dovesse prevalere alle elezioni, al governo non durerebbe "più di sei mesi" , viste le "enormi contraddizioni interne", mentre l'Italia ha bisogno di proseguire sulla strada di un governo ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 15 agosto 2022) Chiunque dovesse prevalere alle elezioni, al governo non durerebbe "più di sei" , viste le "enormi contraddizioni interne", mentre l'Italia ha bisogno di proseguire sulla strada di un governo ...

Mov5Stelle : ?? STASERA IN TV ??? @GiuseppeConteIT ?? La corsa verso il voto, LA7 ?? 21.15 ?? #LaCorsaVersoIlVoto - Internazionale : Dossier fantomatici, ingerenze straniere, protagonisti narcisisti: in Italia si va verso il voto di settembre con m… - abruzzoweb : VERSO IL VOTO: LA CARICA DEI 101 SIMBOLI DEPOSITATI. PD DECIDE OGGI LISTE, DOMANI PARLAMENTARIE M5S - abruzzoweb : VERSO IL VOTO: ECCO ITALIA SOVRANA E POPOLARE. L’AVEZZANESE D’ANDREA, “COSTITUZIONE E’ NOSTRO FARO” - MarcoBenatti_ : @ottobrerosa Confronta i programmi, se pensavi di votare Bersani, non ti sarà difficile decidere verso quale schier… -