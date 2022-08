Tutto pronto per l’alzata del panno e per le giornate Matteane (Di lunedì 15 agosto 2022) di Monica De Santis Il palco è stato montato, all’interno del quadriportico, da alcuni giorni, il programma della giornata è quasi completato.?Salerno e i salernitani, dunque si stanno preparando per il 21 agosto, giorno dell’alzata del panno di San Matteo, giorno in cui inizierà il mese di celebrazioni ed eventi civili dedicati al Santo Patrono della città. E mentre si stanno definendo gli ultimi dettagli della cerimonia dell’alzata del panno che torna, senza le limitazioni degli ultimi due anni, dalla Curia Arcivescovile di Salerno, vengono annunciati tre appuntamenti che rientrano nella “Giornata Matteane”. Tra gli eventi culturali più noti dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno si collocano, appunto, le giornate Matteane: due appuntamenti che si svolgono ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 15 agosto 2022) di Monica De Santis Il palco è stato montato, all’interno del quadriportico, da alcuni giorni, il programma della giornata è quasi completato.?Salerno e i salernitani, dunque si stanno preparando per il 21 agosto, giorno deldeldi San Matteo, giorno in cui inizierà il mese di celebrazioni ed eventi civili dedicati al Santo Patrono della città. E mentre si stanno definendo gli ultimi dettagli della cerimonia deldelche torna, senza le limitazioni degli ultimi due anni, dalla Curia Arcivescovile di Salerno, vengono annunciati tre appuntamenti che rientrano nella “Giornata”. Tra gli eventi culturali più noti dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno si collocano, appunto, le: due appuntamenti che si svolgono ...

