Roberto Speranza: “La destra vuole pieni poteri, saremo noi a fermarla” (Di lunedì 15 agosto 2022) Il ministro della Salute: «L’Italia potrebbe ritrovarsi isolata. Salvini e Meloni alleati con i nemici dell’integrazione europea» Leggi su lastampa (Di lunedì 15 agosto 2022) Il ministro della Salute: «L’Italia potrebbe ritrovarsi isolata. Salvini e Meloni alleati con i nemici dell’integrazione europea»

ricpuglisi : Il primo che fa un uso politico della pandemia è il ministro Roberto Speranza, come da suo best seller su Amazon Sp… - ricpuglisi : È prioritario non avere come ministro della salute né Roberto Speranza né Walter Ricciardi. #ElezioniPolitiche22 - ricpuglisi : Esistono legami tra Massimo D'Alema, Lucia Annunziata e Roberto Speranza? #PiazzaFarnese44 - LaStampa : Roberto Speranza: “La destra vuole pieni poteri, saremo noi a fermarla” - DOD_TheSaint : RT @davidallegranti: Nicola Fratoianni candidato all’uninominale a Pisa, Roberto Speranza capolista al proporzionale. Fuori Stefano Ceccanti -