Piero Angela, attacchi choc dai No Green Pass dopo la morte: 'Troppi anni, troppi danni' (Di lunedì 15 agosto 2022) Piero Angela nel mirino degli haters . Il 93enne scomparso qualche giorno fa è stato attaccato da Radio Greg e da alcuni No Green Pass , per le dichiarazioni che il divulgatore scientifico aveva fatto ... Leggi su leggo (Di lunedì 15 agosto 2022)nel mirino degli haters . Il 93enne scomparso qualche giorno fa è stato attaccato da Radio Greg e da alcuni No, per le dichiarazioni che il divulgatore scientifico aveva fatto ...

SuperQuarkRai : “Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme” Leggi la lettera di #PieroAngela?? - SuperQuarkRai : L’economia circolare e il problema dei rifiuti spiegati “alla Piero Angela”. Guarda la puntata??… - ItalyMFA : La Farnesina piange la scomparsa di Piero Angela. Giornalista di grande spessore, testimone di eventi storici della… - OggioniOggioni : RT @ValerioDeMolli: Piero #Angela in 2 minuti di video straordinario spiega in un messaggio chiarissimo come abbiamo volatilizzato più di d… - CLestuzzi : RT @ComVentotene: Ieri non ci siamo permessi di polemizzare, anche per rispetto del compianto Piero Angela, ma oggi lasciateci esprimere il… -