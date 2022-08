Mistero all'Isola d'Elba: è scomparsa la figlia dell'ex super poliziotto Pippo Micalizio (Di lunedì 15 agosto 2022) Marina Paola Micalizio, 48enne figlia dell'ex - super poliziotto Pippo Micalizio, è scomparsa da ieri sull'Isola d'Elba. All'alba è stato ritrovato il corpo d Le attività di ricerca sono coordinate ... Leggi su globalist (Di lunedì 15 agosto 2022) Marina Paola, 48enne'ex -, èda ieri sull'd'. All'alba è stato ritrovato il corpo d Le attività di ricerca sono coordinate ...

guerino1988 : Ma se l’Italia è in Europa perché gli insegnati come tutti gli altri lavori statali vengono pagati il 40%in meno al… - stefaniafaffi15 : RT @metamorfosi2022: Ma il mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessun saprà! No, no, sulla tua bocca lo dirò, quando la luce splenderà!… - metamorfosi2022 : Ma il mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessun saprà! No, no, sulla tua bocca lo dirò, quando la luce splende… - himeralive : Scoperta tomba di un cavaliere templare grazie all’enigma dei simboli, i templari sono ancora tra noi? FOTO… - mrspenguindrum : @hybonne1 ho visto solo il primo episodio ma da quanto ho capito c’è un mistero all’interno di un ospedale -