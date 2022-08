L’uomo con cui Ilary Blasi ha ‘un’amicizia speciale’ | la conferma di un’attrice

Leggi su biccy

(Di lunedì 15 agosto 2022) Ormai pare certa la relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, mentre suldi(di cui ha parlato in primis il settimanale Chi) sappiamo poco o nulla. All’inizio è stato fatto il nome di un noto attore, poi quello di un amico di Totti e adesso Il Corriere della Sera ha tirato fuori un’influencer, ex fidanzato di due ragazze molto conosciute. Lui si chiama Cristiano Iovino ed è stato anche con Giulia De Lellis e Zoe Cristofori. “I messaggini reciproci trovati sul telefonino di lei (come ha raccontato anche il settimanale Chi) sarebbero stati abbastanza eloquenti. Mamisterioso chi è? Il destinatario e mittente risulterebbe proprio questo Cristiano, che non è affatto un amico di Francesco, nemmeno un lontano conoscente. Questo sarebbe il vero snodo cruciale – “lo spartiacque” ci assicurano – ...