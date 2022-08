Ferragosto: ecco il look perfetto per la serata! (Di lunedì 15 agosto 2022) Oggi si festeggia Ferragosto: cosa metterete stasera? ecco una serie di idee luminose e molto glitter che potrete sfoggiare sia oggi che in qualunque serata estiva in modalità party time! Fonte: Getty Images, Carrera, So What, Giovanni Raspini, Gaelle, KardiffCostume intero So What, bracciale Giovanni Raspini, occhiali a mascherina Carrera, sandali Kardiff, shorts in paillettes Gaelle look per Ferragosto: il top in paillettes Il top in paillettes è perfetto sia con una mini in jeans che con il pantalone di una tuta, se vi piace l’idea di stare comode. Volendo, potete anche utilizzarlo come copri costume serale in spiaggia per una extra dose di luce al tramonto prima che la festa cominci. look per Ferragosto: il bra glitter Un microtop glitter o in cristalli sarà ... Leggi su dilei (Di lunedì 15 agosto 2022) Oggi si festeggia: cosa metterete stasera?una serie di idee luminose e molto glitter che potrete sfoggiare sia oggi che in qualunque serata estiva in modalità party time! Fonte: Getty Images, Carrera, So What, Giovanni Raspini, Gaelle, KardiffCostume intero So What, bracciale Giovanni Raspini, occhiali a mascherina Carrera, sandali Kardiff, shorts in paillettes Gaelleper: il top in paillettes Il top in paillettes èsia con una mini in jeans che con il pantalone di una tuta, se vi piace l’idea di stare comode. Volendo, potete anche utilizzarlo come copri costume serale in spiaggia per una extra dose di luce al tramonto prima che la festa cominci.per: il bra glitter Un microtop glitter o in cristalli sarà ...

