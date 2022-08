Ecco cosa accadrà nelle prossime ore Allerta-Giuliacci | cosa ci aspetta

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 agosto 2022) Le previsioni di meteo.com non sono certo buone per questa settimana di Ferragosto che si è appena aperta. Secondo la prevsione dell'esperto, le piogge torneranno a far sentire la loro voce proprio nella giornata di Ferragosto e in quelle successive. Secondo Mario, i temporali arriveranno "soprattutto su Alpi, Triveneto, Lombardia, Toscana, Umbria e Lazio, ma non si possono escludere isolati e brevi acquazzoni neppure su Alto Piemonte,, Levante Ligure e Marche". Secondo le ultime proiezioni le piogge potrebbero essere meno durature e bagnare solo alcuni momenti della giornata di Ferragosto. Ma attenzione: alcuni fenomeni potrebbero essere violenti e ad alta intensità. Le regioni più a rischio su questo fronte con temporali accompagnati da grandine e piogge particolarmente intense, sono Trentino, Veneto, Toscana e Lazio. ...