Calciomercato Napoli, un club di Premier irrompe su Navas (Di lunedì 15 agosto 2022) Oggi, il Napoli inizierà il suo campionato: alle ore 18:30, allo stadio Marcantonio Bentegodi, l'Hellas Verona ospiterà gli azzurri per la prima giornata della Serie A 2022/2023. I ragazzi di mister Spalletti proveranno a conquistare i tre punti per rispondere alle vittorie delle big Milan, Inter e Roma. Intanto, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli continua a lavorare per chiudere gli ultimi colpi di mercato, che si chiuderà il prossimo 1° settembre. Keylor Navas (Photo by FRANCK FIFE/AFP via Getty Images) Dopo l'arrivo di Giovanni Simeone (manca solo l'annuncio), i nomi più caldi in orbita Napoli sono quelli di Giacomo Raspadori e Keylor Navas. Il portiere costaricano sembra essere molto vicino agli azzurri, ma attenzione alla concorrenza dalla Premier League. Infatti, secondo quanto ...

