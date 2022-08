Bologna, il toccante messaggio di Mihajlovic a Davide Ferrerio | VIDEO (Di lunedì 15 agosto 2022) Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha risposto all'appello della mamma e del fratello di Davide Ferrerio, tifoso rossoblu di 20 anni in fin di vita dopo una brutale aggressione a Crotone, dove era in vacanza. Il VIDEO con le parole del serbo Leggi su pianetamilan (Di lunedì 15 agosto 2022) Sinisa, tecnico del, ha risposto all'appello della mamma e del fratello di, tifoso rossoblu di 20 anni in fin di vita dopo una brutale aggressione a Crotone, dove era in vacanza. Ilcon le parole del serbo

triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@BfcOfficialPage, il toccante messaggio di #Mihajlovic a #DavideFerrerio | #VIDEO - #BolognaFC #Bologna - PianetaMilan : .@BfcOfficialPage, il toccante messaggio di #Mihajlovic a #DavideFerrerio | #VIDEO - #BolognaFC #Bologna - aleniggaz : RT @fanpage: Sinisa Mihajlovic ha registrato un toccante video per un giovane tifoso del Bologna, ridotto in gravi condizioni con una scari… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Sinisa Mihajlovic ha registrato un toccante video per un giovane tifoso del Bologna, ridotto in gravi condizioni con una scari… - canto_il_mare : Appena finito di ascoltare la puntata di Qui si fa l’Italia su “Bologna 2 Agosto 1980, la strage di tutti”il podcas… -