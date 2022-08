Bergomi | «Inter | serve ancora qualcuno che crei superiorità»

(Di lunedì 15 agosto 2022) Le parole di Beppesull’dopo il debutto a Lecce: «É una squadra forte, ma manca quell’uomo che crea la» Beppevenuto a Sky Sport per dire la sua sull’dopo il debutto contro il Lecce. Di seguito le sue parole. «L’ha iniziato come ha finito, giocava sempre questo tipo di calcio. È una squadra che ha bisogno di lavoro, abbiamo sempre sottolineato la qualità del gioco, ma in questo momento deve essere più paziente. Quando la partita si è sporcata, l’è andata un po’ in difficoltà. Resta comunque una squadra forte, ma continuo a pensare che le manchi quell’uomo che crea la. Sul mercato devi fissare una linea temporale, non puoi andare oltre. Skriniar è un giocatore ...

Le parole di Beppesull'dopo il debutto a Lecce: "É una squadra forte, ma manca quell'uomo che crea la superiorità" Beppeè intervenuto a Sky Sport per dire la sua sull'dopo il debutto contro ...Contro il Lecce l'ha la striscia aperta senza successi esterni più lunga nel massimo ...