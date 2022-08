ATP Cincinnati 2022, definito l’avversario di Jannik Sinner al 1° turno. Chi è, ranking e precedenti (Di lunedì 15 agosto 2022) Dopo l’eliminazione per mano di Pablo Carreno Busta (poi vincitore del torneo) in quel di Montreal, torna in azione Jannik Sinner, e lo fa nel secondo Masters 1000 sul cemento nordamericano. Dal Canada (Quebec per essere precisi) si passa all’Ohio, dato che oggi prenderà il via l’attesissimo Western & Southern Open di Cincinnati, Stati Uniti. Il nativo di San Candido (numero 10 del tabellone) scenderà in campo solamente nella giornata di domani, ma è già tempo di andare ad analizzare quale sarà il suo avversario per l’esordio nel torneo a stelle e strisce. Si tratta, infatti, dell’australiano Thanasi Kokkinakis, attuale numero 75 del ranking mondiale, entrato nel tabellone tramite le qualificazioni. Il ventiseienne nativo di Adelaide, ex astro nascente del tennis, con premesse iniziali che sono state ampiamente ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) Dopo l’eliminazione per mano di Pablo Carreno Busta (poi vincitore del torneo) in quel di Montreal, torna in azione, e lo fa nel secondo Masters 1000 sul cemento nordamericano. Dal Canada (Quebec per essere precisi) si passa all’Ohio, dato che oggi prenderà il via l’attesissimo Western & Southern Open di, Stati Uniti. Il nativo di San Candido (numero 10 del tabellone) scenderà in campo solamente nella giornata di domani, ma è già tempo di andare ad analizzare quale sarà il suo avversario per l’esordio nel torneo a stelle e strisce. Si tratta, infatti, dell’australiano Thanasi Kokkinakis, attuale numero 75 delmondiale, entrato nel tabellone tramite le qualificazioni. Il ventiseienne nativo di Adelaide, ex astro nascente del tennis, con premesse iniziali che sono state ampiamente ...

