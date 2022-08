Serie B, nel primo sabato cadetto esultano Cittadella e Palermo (Di domenica 14 agosto 2022) Nella giornata di ieri è tornata anche la Serie B. Dopo aver visto un piccolo, ma gustoso, antipasto di cadetteria che ha visto il Parma impattare in casa contro un buon Bari (2-2 il finale), il secondo campionato italiano di calcio è sceso nuovamente sui terreni di gioco per continuare il programma della prima giornata del torneo. Si sono disputate, ieri sera, altre tre gare che hanno eletto due protagoniste assolute: il Cittadella ed il Palermo. Ecco cosa è successo in questo sabato dedicato, anche, alla B. Serie B, che serate per Cittadella e Palermo! Tutto da dimenticare per il Pisa, Cagliari pareggia all’ultimo (Credit foto – pagina Facebook Palermo F.C.)La sfida del Tombolato si è rivelata essere pirotecnica ed altamente spettacolare. Al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 14 agosto 2022) Nella giornata di ieri è tornata anche laB. Dopo aver visto un piccolo, ma gustoso, antipasto di cadetteria che ha visto il Parma impattare in casa contro un buon Bari (2-2 il finale), il secondo campionato italiano di calcio è sceso nuovamente sui terreni di gioco per continuare il programma della prima giornata del torneo. Si sono disputate, ieri sera, altre tre gare che hanno eletto due protagoniste assolute: iled il. Ecco cosa è successo in questodedicato, anche, alla B.B, che serate per! Tutto da dimenticare per il Pisa, Cagliari pareggia all’ultimo (Credit foto – pagina FacebookF.C.)La sfida del Tombolato si è rivelata essere pirotecnica ed altamente spettacolare. Al ...

