Nome in codice: Imperatore, la recensione: su Netflix un teso thriller tra verità e menzogne (Di domenica 14 agosto 2022) La recensione di Nome in codice: Imperatore, produzione spagnola che vede Luis Tosar nei panni di un agente dei servizi segreti alle prese con una scomoda missione. La verità ha mille volti e non sempre quanto ci viene detto corrisponde a quello che è effettivamente accaduto. Senza cadere in deliri complottistici di sorta, è ben noto come gli insabbiamenti siano qualcosa di reale, una pratica comunemente usata da servizi segreti o altri organi più o meno ufficiali per nascondere prove scottanti o compromettere qualcuno di potenzialmente scomodo. Come vi raccontiamo nella recensione di Nome in codice: Imperatore questo è il compito di Juan, agente dell'Intelligence spagnolo il cui compito è quello di sbrogliare situazioni difficili, ... Leggi su movieplayer (Di domenica 14 agosto 2022) Ladiin, produzione spagnola che vede Luis Tosar nei panni di un agente dei servizi segreti alle prese con una scomoda missione. Laha mille volti e non sempre quanto ci viene detto corrisponde a quello che è effettivamente accaduto. Senza cadere in deliri complottistici di sorta, è ben noto come gli insabbiamenti siano qualcosa di reale, una pratica comunemente usata da servizi segreti o altri organi più o meno ufficiali per nascondere prove scottanti o compromettere qualcuno di potenzialmente scomodo. Come vi raccontiamo nelladiinquesto è il compito di Juan, agente dell'Intelligence spagnolo il cui compito è quello di sbrogliare situazioni difficili, ...

