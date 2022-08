Lecco | frana sulla statale

(Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – A causa di unastrada36 “Del Lago di Como e dello Spluga” è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione della Svizzera al km 56,000, in località Abbadia Lariana (provincia di). Il traffico è deviato lungo la SS36 racc “Raccordo-Valsassina”. Sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare il prima possibile la circolazione. Lo rende noto l’Anas. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Traffico paralizzato e lunghe code nei pressi di Lecco sulla strada che collega Milano alla Valtellina. Pesanti i disagi per il traffico, anche alla luce dei molti turisti che in queste ore transitano sulla statale. Gravi problemi di viabilità con lunghe code in questa vigilia di Ferragosto a Lecco per la chiusura forzata della corsia nord della superstrada 36 Milano-Lecco-Valtellina. A rendere necessario il provvedimento è stata la caduta di una scarica di massi la scorsa notte lungo il tracciato al confine tra i comuni di Lecco e Abbadia Lariana. Alcune auto sono state danneggiate. Frana nella notte al confine tra i comuni di Lecco e Abbadia Lariana. Per raggiungere Sondrio percorso alternativo dalla Valsassina. Caduta di massi sulla Superstrada 36 Milano-Valtellina.